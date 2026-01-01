Купюри до 10 гривень не прийматимуть: як не втратити гроші





Про це повідомляє



"З цієї дати (2 березня - ред.) ці банкноти перестануть бути засобами платежу та вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати під час готівкових розрахунків, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій", - зазначили в НБУ.



Як не втратити гроші: де і коли обміняти

Гроші не згорять миттєво - НБУ передбачив тривалий період для їх безоплатного обміну на монети або банкноти інших номіналів:



до 26 лютого 2027 року включно обмін можна здійснити в усіх відділеннях будь-яких банків України.

до 28 лютого 2029 року включно тільки в уповноважених банках: ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк і ПУМБ.

безстроково - у регіональних підрозділах Національного банку.

Чому паперові банкноти відходять у минуле

У Нацбанку пояснюють, що середній термін служби паперових 1-10 гривень становить лише 2,5 року, тоді як монети можуть перебувати в обігу до 20-25 років.



Це дає змогу державі значно економити на друці, транспортуванні та зберіганні готівки. Фактично більшість цих банкнот уже зношені, адже їхнє поступове вилучення триває понад шість років.



Вилучення з обігу 10 копійок

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочав поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок.



У НБУ зазначили, що вони залишаються законним платіжним засобом, однак банки більше не видаватимуть їх під час готівкових операцій, а вилучені монети передаватимуть на утилізацію в НБУ.



Карбування нових 10 копійок припинено через їхню незначну роль у розрахунках.

