Весна - на порозі: волинські синоптики розповіли, коли прийде потепління

Вихідні на Волині ще будуть морозними, однак із понеділка стане значно тепліше. Імовірні також опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Надія Голя, пишуть «Волинські новини».

У суботу, 21 лютого, буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Уночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в області вночі опуститься до 12-17° морозу, вдень – від нуля до 5° морозу. Температура в Луцьку вночі – 13-15° морозу, вдень – від нуля до 2° морозу.

22 лютого прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі невеликий сніг. Вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу, вдень – 0-5° тепла.

23 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ з мокрим снігом. Удень дощ. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 0-5° тепла.

Хмарну погоду очікують 24 лютого. Вночі мокрий сніг і дощ. Удень невеликий дощ. Вночі місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень буде 0-5° тепла.

25 лютого переважатиме хмарна погода. Вночі місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Удень місцями невеликий дощ. Вночі місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 2-7° тепла.

