Весна - на порозі: волинські синоптики розповіли, коли прийде потепління





Про це розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Надія Голя, пишуть



У суботу, 21 лютого, буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Уночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в області вночі опуститься до 12-17° морозу, вдень – від нуля до 5° морозу. Температура в Луцьку вночі – 13-15° морозу, вдень – від нуля до 2° морозу.



22 лютого прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі невеликий сніг. Вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу, вдень – 0-5° тепла.



23 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ з мокрим снігом. Удень дощ. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 0-5° тепла.



Хмарну погоду очікують 24 лютого. Вночі мокрий сніг і дощ. Удень невеликий дощ. Вночі місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень буде 0-5° тепла.



25 лютого переважатиме хмарна погода. Вночі місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Удень місцями невеликий дощ. Вночі місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихідні на Волині ще будуть морозними, однак із понеділка стане значно тепліше. Імовірні також опади у вигляді мокрого снігу та дощу.Про це розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології, пишуть «Волинські новини» У суботу, 21 лютого, буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Уночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в області вночі опуститься до 12-17° морозу, вдень – від нуля до 5° морозу. Температура в Луцьку вночі – 13-15° морозу, вдень – від нуля до 2° морозу.22 лютого прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі невеликий сніг. Вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу, вдень – 0-5° тепла.23 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ з мокрим снігом. Удень дощ. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 0-5° тепла.Хмарну погоду очікують 24 лютого. Вночі мокрий сніг і дощ. Удень невеликий дощ. Вночі місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень буде 0-5° тепла.25 лютого переважатиме хмарна погода. Вночі місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Удень місцями невеликий дощ. Вночі місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 2-7° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію