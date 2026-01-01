Чи очікувати магнітні бурі 21 лютого: прогноз

У суботу, 21 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2,3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

