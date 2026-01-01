Скільки шлюбів уклали на Волині за минулий рік
Сьогодні, 12:16
Упродовж 2025 року на Волині зареєстрували 3850 шлюбів.
Про це свідчать дані опубліковані на платформі Опендатабот.
Понад 165 тисяч шлюбів та 124 тисячі розлучень зафіксували в Україні у 2025 році за даними Міністерства юстиції України та ДСА. Шлюбів побільшало на 10% за рік, водночас розлучень стало менше на 12%. Наразі на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Загалом шлюбів побільшало лише у 3 регіонах: Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. А кожне п'яте розлучення відбулося через ДРАЦС.
На основі цих даних журналісти сайту «Конкурент» склали рейтинг областей по кількості шлюбів.
Київська область – 37 898 шлюбів (м. Київ) та 9 175 по області;
Дніпропетровська область – 19 151;
Львівська область – 13 325;
Одеська область – 8892;
Харківська область – 8358;
Вінницька область – 6 167;
Полтавська область – 5 722;
Хмельницька область – 5 382;
Черкаська область – 5 231;
Житомирська область – 4 979;
Рівненська область – 4 499;
Івано-Франківська область – 4 273;
Миколаївська область – 4 145;
Волинська і Запорізька області – 3 850;
Кіровоградська область – 3 708;
Сумська область – 3 617;
Чернігівська область – 3 475;
Закарпатська область – 3 098;
Тернопільська область – 2 911;
Чернівецька область – 2 456;
Донецька область – 1 002;
Херсонська область – 423;
Луганська область – немає даних;
АР Крим – немає даних.
Відповідно до рейтингу Волинь посіла 14 місце, розділивши його із Запорізькою областю, яка має такий самий показник.
Загалом 165 587 шлюбів було зареєстровано в Україні торік.
У 2025 році нових сімей побільшало на 10% – вперше після весільного буму 2022 року. Втім одружень побільшало лише у 3 регіонах: у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. Загалом кожен четвертий шлюб укладали у Києві – 37 898 одружень. Це у 1,8 раза більше, ніж у 2024 році та навіть у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної.
На другому місці – Дніпропетровщина з 19 151 шлюбом. 13 325 пар одружились на Львівщині. В обох регіонах шлюбів побільшало на третину порівняно з 2024 роком.
Суттєво поменшало шлюбів на фронтовій Донеччині:- 40%. Відчутне скорочення також на Черкащині (-15%) та Рівненщині (-14%).
Водночас 124 785 родини розлучились – на 12% менше, ніж у 2024-му.
Наразі на 10 родин припадає 7 розлучень. Для порівняння, у кризовому 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році – 10 шлюбів на 6 розлучень.
Переважно, розлучаються українці у суді: 98 503 випадки торік. Судових розірвань шлюбів за рік поменшало на 9%. А от кількість розлучень у ДРАЦС скоротилась помітніше, аж на 23% – загалом 26 282 випадки.
Також на платформі відзначають зростання запиту на шлюбні договори серед українців.
Торік 2 773 пари уклали шлюбні договори та засвідчили їх у нотаріусів. Це стільки ж, як й у 2024, однак на третину менше до 2021 року.
