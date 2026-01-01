Скільки шлюбів уклали на Волині за минулий рік

Упродовж 2025 року на Волині зареєстрували 3850 шлюбів.

Про це свідчать дані опубліковані на платформі Опендатабот.

Понад 165 тисяч шлюбів та 124 тисячі розлучень зафіксували в Україні у 2025 році за даними Міністерства юстиції України та ДСА. Шлюбів побільшало на 10% за рік, водночас розлучень стало менше на 12%. Наразі на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Загалом шлюбів побільшало лише у 3 регіонах: Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. А кожне п'яте розлучення відбулося через ДРАЦС.

На основі цих даних журналісти сайту «Конкурент» склали рейтинг областей по кількості шлюбів.

Київська область – 37 898 шлюбів (м. Київ) та 9 175 по області;
Дніпропетровська область – 19 151;
Львівська область – 13 325;
Одеська область – 8892;
Харківська область – 8358;
Вінницька область – 6 167;
Полтавська область – 5 722;
Хмельницька область – 5 382;
Черкаська область – 5 231;
Житомирська область – 4 979;
Рівненська область – 4 499;
Івано-Франківська область – 4 273;
Миколаївська область – 4 145;
Волинська і Запорізька області – 3 850;
Кіровоградська область – 3 708;
Сумська область – 3 617;
Чернігівська область – 3 475;
Закарпатська область – 3 098;
Тернопільська область – 2 911;
Чернівецька область – 2 456;
Донецька область – 1 002;
Херсонська область – 423;
Луганська область – немає даних;
АР Крим – немає даних.

Відповідно до рейтингу Волинь посіла 14 місце, розділивши його із Запорізькою областю, яка має такий самий показник.

Загалом 165 587 шлюбів було зареєстровано в Україні торік.

У 2025 році нових сімей побільшало на 10% – вперше після весільного буму 2022 року. Втім одружень побільшало лише у 3 регіонах: у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. Загалом кожен четвертий шлюб укладали у Києві – 37 898 одружень. Це у 1,8 раза більше, ніж у 2024 році та навіть у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної.

На другому місці – Дніпропетровщина з 19 151 шлюбом. 13 325 пар одружились на Львівщині. В обох регіонах шлюбів побільшало на третину порівняно з 2024 роком.

Суттєво поменшало шлюбів на фронтовій Донеччині:- 40%. Відчутне скорочення також на Черкащині (-15%) та Рівненщині (-14%).

Водночас 124 785 родини розлучились – на 12% менше, ніж у 2024-му.

Наразі на 10 родин припадає 7 розлучень. Для порівняння, у кризовому 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році – 10 шлюбів на 6 розлучень.

Переважно, розлучаються українці у суді: 98 503 випадки торік. Судових розірвань шлюбів за рік поменшало на 9%. А от кількість розлучень у ДРАЦС скоротилась помітніше, аж на 23% – загалом 26 282 випадки.

Також на платформі відзначають зростання запиту на шлюбні договори серед українців.

Торік 2 773 пари уклали шлюбні договори та засвідчили їх у нотаріусів. Це стільки ж, як й у 2024, однак на третину менше до 2021 року.

