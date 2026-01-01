Скільки шлюбів уклали на Волині за минулий рік





Про це свідчать дані опубліковані на платформі Опендатабот.



Понад 165 тисяч шлюбів та 124 тисячі розлучень зафіксували в Україні у 2025 році за даними Міністерства юстиції України та ДСА. Шлюбів побільшало на 10% за рік, водночас розлучень стало менше на 12%. Наразі на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Загалом шлюбів побільшало лише у 3 регіонах: Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. А кожне п'яте розлучення відбулося через ДРАЦС.



На основі цих даних журналісти сайту



Київська область – 37 898 шлюбів (м. Київ) та 9 175 по області;

Дніпропетровська область – 19 151;

Львівська область – 13 325;

Одеська область – 8892;

Харківська область – 8358;

Вінницька область – 6 167;

Полтавська область – 5 722;

Хмельницька область – 5 382;

Черкаська область – 5 231;

Житомирська область – 4 979;

Рівненська область – 4 499;

Івано-Франківська область – 4 273;

Миколаївська область – 4 145;

Волинська і Запорізька області – 3 850;

Кіровоградська область – 3 708;

Сумська область – 3 617;

Чернігівська область – 3 475;

Закарпатська область – 3 098;

Тернопільська область – 2 911;

Чернівецька область – 2 456;

Донецька область – 1 002;

Херсонська область – 423;

Луганська область – немає даних;

АР Крим – немає даних.



Відповідно до рейтингу Волинь посіла 14 місце, розділивши його із Запорізькою областю, яка має такий самий показник.



Загалом 165 587 шлюбів було зареєстровано в Україні торік.



У 2025 році нових сімей побільшало на 10% – вперше після весільного буму 2022 року. Втім одружень побільшало лише у 3 регіонах: у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. Загалом кожен четвертий шлюб укладали у Києві – 37 898 одружень. Це у 1,8 раза більше, ніж у 2024 році та навіть у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної.



На другому місці – Дніпропетровщина з 19 151 шлюбом. 13 325 пар одружились на Львівщині. В обох регіонах шлюбів побільшало на третину порівняно з 2024 роком.



Суттєво поменшало шлюбів на фронтовій Донеччині:- 40%. Відчутне скорочення також на Черкащині (-15%) та Рівненщині (-14%).



Водночас 124 785 родини розлучились – на 12% менше, ніж у 2024-му.



Наразі на 10 родин припадає 7 розлучень. Для порівняння, у кризовому 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році – 10 шлюбів на 6 розлучень.



Переважно, розлучаються українці у суді: 98 503 випадки торік. Судових розірвань шлюбів за рік поменшало на 9%. А от кількість розлучень у ДРАЦС скоротилась помітніше, аж на 23% – загалом 26 282 випадки.



Також на платформі відзначають зростання запиту на шлюбні договори серед українців.



Торік 2 773 пари уклали шлюбні договори та засвідчили їх у нотаріусів. Це стільки ж, як й у 2024, однак на третину менше до 2021 року.

