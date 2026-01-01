На Волині підніметься рівень води в річках: яка причина
Сьогодні, 14:18
На Волині з 23 по 25 лютого прогнозують поступове підвищення рівнів води в річках суббасейну Прип’яті. Причина – відлига та опади.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За попередніми розрахунками, вода підніметься на 0,1–0,5 метра, однак загрози підтоплень не очікується.
Потепління та дощі спричинять природне збільшення притоку води до річок. Рівні зростатимуть порівняно з показниками станом на 20 лютого (08:00).
Також у найближчі дні відбуватиметься послаблення льодових явищ – крига на водоймах поступово втрачатиме міцність.
