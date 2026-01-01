На Волині підніметься рівень води в річках: яка причина

На Волині підніметься рівень води в річках: яка причина
На Волині з 23 по 25 лютого прогнозують поступове підвищення рівнів води в річках суббасейну Прип’яті. Причина – відлига та опади.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За попередніми розрахунками, вода підніметься на 0,1–0,5 метра, однак загрози підтоплень не очікується.

Потепління та дощі спричинять природне збільшення притоку води до річок. Рівні зростатимуть порівняно з показниками станом на 20 лютого (08:00).

Також у найближчі дні відбуватиметься послаблення льодових явищ – крига на водоймах поступово втрачатиме міцність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, річки, повінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підніметься рівень води в річках: яка причина
Сьогодні, 14:18
Посадовиця з Волині може очолити Держмитслужбу
Сьогодні, 13:09
Скільки шлюбів уклали на Волині за минулий рік
Сьогодні, 12:16
Курс валют на 21 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:18
Чи очікувати магнітні бурі 21 лютого: прогноз
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8