На Волині підніметься рівень води в річках: яка причина





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



За попередніми розрахунками, вода підніметься на 0,1–0,5 метра, однак загрози підтоплень не очікується.



Потепління та дощі спричинять природне збільшення притоку води до річок. Рівні зростатимуть порівняно з показниками станом на 20 лютого (08:00).



Також у найближчі дні відбуватиметься послаблення льодових явищ – крига на водоймах поступово втрачатиме міцність.

На Волині з 23 по 25 лютого прогнозують поступове підвищення рівнів води в річках суббасейну Прип'яті. Причина – відлига та опади.

