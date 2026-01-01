На ринку – ажіотаж: на які продукти у Луцьку страшенно впали ціни





Про це йдеться у новому випуску програми «Базарний день» на телеканалі



Скільки коштують основні продукти на голубці?



Капуста на ринку – по 12 грн за кілограм. Продавці радять обирати середню, не пізню, з тонкими листками – тоді голубці вийдуть м’які та смачні. Морква коштує від 15 до 25 грн за кілограм, буряк – близько 20 грн, цибуля – 15 грн за кілограм.



Свинина залежить від частини. Лопатка – 200-220 грн за кілограм, вона дешевша і менш жирна. Шия дорожча – 260–280 грн за кілограм, бо жирніша. Дехто бачив м’ясо й по 180 грн за кілограм. Сало стартує від 60 грн і може сягати 200-280 грн – усе залежить від товщини та якості.



Рис теж можна підібрати під гаманець. Є варіанти від 59 грн – трохи менша фасовка, але добрий і свіжий. Є дорожчі – типу камоліно чи довгозернистий, який часто беруть на плов. Сметана домашня: гладишкова – по 80 грн (саме її радять до голубців, бо трохи кисліша), сепараторна – 130 грн за літр.



Дорого чи дешево?



Продавці кажуть, що цього року ціни на овочі низькі – приблизно такі, як були восени та одразу після Нового року. Водночас додають: виростити, зберегти й привезти продукцію на ринок непросто, тож хотілося б вищої ціни.



М’ясо беруть слабко – через похолодання та відключення електроенергії людей на ринку менше. Загалом продавці зізнаються: люди купують обережно, бо грошей небагато. Та попри це, всі інгредієнти для голубців на Луцькому ринку є – натуральні, домашні й, як кажуть самі продавці, «не за всі гроші світу».

