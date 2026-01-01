В Успенському соборі Володимира реставратори врятували унікальне «Розп’яття» XV століття

Володимир 18 лютого відвідала команда фахівців Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України (ННДРЦУ).

Про це повідомляє Район.Володимир.

Групу очолив керівник філії Тарас Откович, разом з ним працювали завідувачка відділу наукових досліджень Олександра Павленко та художник-реставратор Олег Глібовецький.

Метою візиту стало обстеження стану збереженості іконописних пам'яток у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Володимира. Особливу увагу приділили унікальній великоформатній іконі «Розп'яття» XV століття – одній з найцінніших пам'яток українського іконопису.

Після детального обстеження та фотофіксації проведено невідкладні консерваційні заходи: ікону демонтовано зі стіни, перенесено в приміщення зі стабільним температурно-вологісним режимом та охороною. Виконано дезінфекцію (видалено спори міцеліальних грибів – плісняву, що уразила фарбовий шар, спричинивши білі плями), а також укріплено левкас та фарбовий шар у місцях відставань і лущень.

Крім того, обстежено стан ікон на полотні «Богородиця з Дитям» та «Ісус Христос» XVIII століття, а також ікони на дереві «Успіння Богородиці» XIX століття. Проведено їх фотофіксацію та попереднє укріплення левкасу й фарбового шару.

Усі ці пам'ятки потребують ґрунтовної реставрації та подальших наукових досліджень, які планує провести Львівська філія ННДРЦУ в найближчому майбутньому. Роботи проводяться в рамках збереження культурної спадщини Волині, особливо після недавньої передачі собору у користування релігійній громаді ПЦУ.

