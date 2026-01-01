Зеленський: у США та РФ однакова вимога для України щодо завершення війни

Володимир Зеленський заявив, що США та РФ тиснуть на Київ, щоб той віддав Москві Донбас в межах мирної угоди.



Про це повідомляє



За словами українського президента, Вашингтон і Москва тиснуть на Київ, щоб Росії віддали Донбас в межах будь-якої угоди щодо припинення війни.



"І американці, і росіяни кажуть: якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, вийдіть з Донбасу", - сказав Зеленський.



Переговори між Украною та РФ



Нагадаємо, 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та РФ щодо завершення війни.



Через розбіжності в питаннях територій Україні та РФ не вдається домовитись про мир. Зокрема, країна-агресорка хоче отримати всю Донецьку область, де просування окупантам дається дуже важко.



Водночас Україна хоче, щоб було укладено безумовне перемир'я і будь-які переговори відштовхувалися від поточної лінії розмежування.



Під час проведення мирних переговорів Україна та країна-агресорка обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі, яка передбачає відсутність армій обох країн. Сторони також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.



Зазначимо, Зеленський заявляв, що сторони переговорів вже вийшли б на фінальний етап, але Росія намагається затягнути переговори.



Президент України також повідомляв, що Київ готовий до реальних компромісів, але не до компромісів ціною незалежності та суверенітету країни. За його словами, великим компромісом України є згода на зупинку війни по лінії фронту, а вимоги РФ він назвав "ультиматумом".

