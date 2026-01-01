Якою буде погода у Луцьку та на Волині 22 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 22 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 22 лютого

Луцьк

Хмарно. Невеликий сніг вдень з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарно. Невеликий сніг вдень з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

