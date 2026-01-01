У Луцьку з'явиться нова радіостанція





Про це



За словами генерального директора радіо «Львівська хвиля» Юрія Хом’яка, компанія має намір відкрити у Луцьку повноцінну сучасну студію та сформувати новий колектив, що включатиме інформаційний та рекламний відділи та місцевих ведучих.



Радіостанція планує зосередитися на підтримці локального бізнесу та артистів, створюючи контент, адаптований до потреб громади Луцька.



Наразі «Львівська хвиля» вже має низку частот у Волинській області, проте відсутність мовлення безпосередньо в обласному центрі робить проєкт економічно складним. Генеральний директор зазначив, що отримання частоти в Луцьку дозволить охопити мовленням увесь регіон і забезпечити рентабельність якісного медійного продукту.



Програмний директор «Львівської хвилі» Влодко Лучишин підкреслив, що компанія вже має успішний досвід запуску аналогічного локального проєкту - "Тернопільська хвиля", який за пів року вийшов на самоокупність.

