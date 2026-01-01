На Волині малолітня дівчина напилася вина і потрапила до лікарні





У протоколі вказано, що інцидент стався 30 січня в Рожищі, пишуть



Дівчинка пішла у гості до однокласниці, де вони розпивали вино. А згодом вона, перебуваючи в парку, вживала ще й слабоалкогольний напій Shake. Від спиртного дитині стало зле і її госпіталізували з алкогольним отруєнням у Волинську обласну дитячу лікарню.



За фактом інциденту на маму малолітньої склали протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків).



У суді жінка провину визнала і підтвердила усі обставини, вказані в протоколі, та зазначила, що таке трапилося вперше. Волинянка додала, що на дискотеці доньці стало погано і сестра привезла її додому. Потім викликала швидку, бо хвилювалася за здоров’я дитини. Зі слів мами, вона провела з донькою бесіду і та запевнила, що утримається від таких дій в майбутньому.



Суд врахував, що жінку характеризують позитивно, вона працевлаштована, і звільнив її від адміністративної відповідальності та обмежився усним зауваженням.

