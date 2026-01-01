Монастир на Волині хочуть передати ПЦУ: подробиці





1 січня завершився договір оренди монастиря, перша письмова згадка про який датується 1522 роком. До цього часу святиня перебувала у користуванні структури, підпорядкованої російській православній церкві в Україні. Про це повідомив народний депутат України Ігор Гузь, передає



Нардеп зазначив, що після завершення терміну оренди монахи мали звільнити територію, однак процес, за його словами, супроводжується затягуванням. Йдеться, зокрема, про недопуск комісій та заяви про можливі судові оскарження.



«Я переконаний: Свято-Миколаївський монастир у Мильцях буде переданий Православній Церкві України.Провів розмову з Митрополитом Епіфанієм, обговорив ситуацію з владикою Михаїлом, адже це його єпархія. Спільно починаємо системну роботу, щоб ця святиня стала осередком українського православ’я на Поліссі», - написав Ігор Гузь.

