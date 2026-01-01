Уперше за 16 років: збірна України завершила зимову Олімпіаду-2026 без медалей



Збірна України без медалей завершила виступ на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.



Останнім змаганням за участю українців був масстарт у лижних перегонах серед чоловіків, однак Дмитро Драгун та Олександр Лісогор від самого початку не були фаворитами в боротьбі за медалі. 22 лютого у жіночому масстарті лижних гонок мала виступити Анастасія Нікон, але через хворобу вона знялася зі змагань, пише



Головними надіями на олімпійські нагороди були фристайлісти, адже саме в цьому виді на минулих двох Олімпіадах золото і срібло для України виборов Олександр Абраменко. Однак стрибки у лижних акробатів в Італії не задалися.



Також реальні шанси поборотися за олімпійську медаль були у скелетоніста Владислава Гераскевича, але МОК дискваліфікував українця через те, що на тренувальних заїздах він носив "шолом пам'яті" з фото вбитих Росією атлетів.



Збірна України з біатлону, в якій також є сильні спортсмени, не змогла нав'язати боротьбу фаворитам у своїх гонках.



Україна завершила зимову Олімпіаду без медалей вперше за 16 років та втретє в історії. Минулого разу аналогічний результат був на Іграх-2010 у Ванкувері, а раніше — в Солт-Лейк-Сіті-2002. У Сочі-2014 було дві медалі, а в Пхьончхані-2018 і Пекіні-2022 — по одній.



Лідером медального заліку за день до завершення Ігор є Норвегія.

Українські олімпійці завершили виступи в Італії.Збірна України без медалей завершила виступ на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.Останнім змаганням за участю українців був масстарт у лижних перегонах серед чоловіків, однак Дмитро Драгун та Олександр Лісогор від самого початку не були фаворитами в боротьбі за медалі. 22 лютого у жіночому масстарті лижних гонок мала виступити, але через хворобу вона знялася зі змагань, пише "Дзеркало тижня" Головними надіями на олімпійські нагороди були фристайлісти, адже саме в цьому виді на минулих двох Олімпіадах золото і срібло для України виборов. Однак стрибки у лижних акробатів в Італії не задалися.Також реальні шанси поборотися за олімпійську медаль були у скелетоніста, але МОК дискваліфікував українця через те, що на тренувальних заїздах він носив "шолом пам'яті" з фото вбитих Росією атлетів.Збірна України з біатлону, в якій також є сильні спортсмени, не змогла нав'язати боротьбу фаворитам у своїх гонках.Україна завершила зимову Олімпіаду без медалей вперше за 16 років та втретє в історії. Минулого разу аналогічний результат був на Іграх-2010 у Ванкувері, а раніше — в Солт-Лейк-Сіті-2002. У Сочі-2014 було дві медалі, а в Пхьончхані-2018 і Пекіні-2022 — по одній.Лідером медального заліку за день до завершення Ігор є Норвегія.

