22 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у луцького бізнесмена Василя Токарського (на фото), керівника Волинського молодіжного об`єднання «Хорс» Оксани Корсун.

Іменинники 22 лютого – Геннадій, Інокентій, Никифор.

Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, натхнення та достатку.

Сьогодні відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Проблема соціальної реабілітації жертв злочинів почала хвилювати співтовариство в кінці минулого століття. У вересні 1985 року сьомий конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками затвердив Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою.

29 листопада 1985 року Генеральна Асамблея ООН прийняла цю декларацію, вперше розробивши універсальні принципи підтримки і захисту жертв злочинів та зловживань владою.

У вірян Православної церкви України 22 лютого субота м'ясопусна, в цей день вшановують пам'ять усіх від віку спочилих православних християн.

