На Волині запрацювало виробництво сухого корму для котів і собак

Роман Марчук, передає



Бізнес після поранення



До повномасштабної війни Роман займався продажем і монтажем кондиціонерів. На Запорізькому напрямку отримав поранення та втратив ногу. Через травму Роман не зміг більше працювати у своїй сфері, тому вирішив розвивати інший напрям бізнесу. Ентузіазм додали побратими, які теж відкрили бізнес після звільнення зі служби, розповідає він.



«Ти живий, ти чимось займаєшся, піднімаєш економіку, створюєш нові робочі місця», — ділиться своєю мотивацією підприємець.



Аби відкрити бізнес, Роман подав заявку на грант від центру зайнятості в межах державної програми для ветеранів.



У травні 2025 року він отримав 1 млн грн, а згодом — ще 1,4 млн. Кошти використали на розробку дизайну упаковки та її виготовлення, а також на закупівлю обладнання: придбали екструдер, ваговий дозатор, сушильну піч, тунельний дражиратор і транспортери.



Продукція



Рецептури розробляли закордонні дієтологи, а українські спеціалісти адаптували їх до технології виробництва. Для корму використовують натуральну українську сировину, зокрема від місцевих фермерів. У складі: 20% натурального м’яса або риби, яке перемелюють у кутері, рис, гречка, овес, буряковий жом, курячий жир і вітамінно-мінеральні комплекси.



Не додають кукурудзу та пшеницю, бо ці продукти можуть викликати у тварин алергію чи проблеми з травленням.



Наразі підприємство виготовляє сім видів корму для собак та котів: довгошерстих, стерилізованих і активних котів, великих та середніх собак.



Корм позиціонують як повноцінний раціон, який тварина може споживати тричі на день і не потребує додаткових підгодівель.



У майбутньому планують виготовляти корм для цуценят і кошенят.



Команда



Виробництво повноцінно запустили наприкінці жовтня.



Нині на підприємстві працюють п’ятеро людей. За день виготовляють приблизно 500—600 кілограмів продукції.



Поки корм можна замовити лише на сайті, але згодом Роман планує реалізовувати продукцію у місцевих зоомагазинах.

