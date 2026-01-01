Під Луковом планують видобуток піску: триває процедура оцінки впливу на довкілля

Під Луковом планують видобуток піску: триває процедура оцінки впливу на довкілля
У Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля оприлюднили повідомлення про плановану діяльність ТОВ «САНЛІКО» (код ЄДРПОУ 34310242).

Йдеться про видобування піску та рекультивацію Луківського родовища на Рожищенщині, передає Район.Рожище.

Підприємство планує розробку родовища площею 20,82 гектара, яке розташоване за 1,4 кілометра на південний схід від околиці села Луків. Територіально можливого впливу можуть зазнати Рожищенська міська територіальна громада та Колківська селищна громада.

Що планують видобувати

Корисною копалиною є кварцовий пісок, придатний для дорожнього будівництва, виробництва будівельних розчинів, силікатних бетонів і благоустрою територій. Балансові запаси родовища становлять 1 248 000 м³.

Проєктна потужність кар’єру – до 150 тисяч м³ піску на рік. Роботи планують проводити відкритим способом – кар’єром – із використанням екскаватора та земснарядів. Режим роботи – 260 днів на рік, в одну 12-годинну зміну.

Оцінка впливу на довкілля

Діяльність належить до другої категорії видів діяльності, що підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

У межах процедури підприємство має підготувати звіт з ОВД, після чого відбудеться громадське обговорення. У період воєнного стану слухання проводитимуть у форматі відеоконференції.

Громадськість може подати зауваження та пропозиції щодо обсягу досліджень і рівня деталізації звіту протягом 12 робочих днів з моменту оприлюднення повідомлення. Усі звернення необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.

Остаточне рішення про можливість провадження діяльності ухвалюватимуть після надання висновку з оцінки впливу на довкілля. Без проходження цієї процедури розпочинати видобуток заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пісок, видобуток, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луковом планують видобуток піску: триває процедура оцінки впливу на довкілля
Сьогодні, 16:13
На ринку – ажіотаж: на які продукти у Луцьку страшенно впали ціни
Сьогодні, 15:11
На Волині підніметься рівень води в річках: яка причина
Сьогодні, 14:18
Посадовиця з Волині може очолити Держмитслужбу
Сьогодні, 13:09
Скільки шлюбів уклали на Волині за минулий рік
Сьогодні, 12:16
Медіа
відео
1/8