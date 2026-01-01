Під Луковом планують видобуток піску: триває процедура оцінки впливу на довкілля





Йдеться про видобування піску та рекультивацію Луківського родовища на Рожищенщині, передає



Підприємство планує розробку родовища площею 20,82 гектара, яке розташоване за 1,4 кілометра на південний схід від околиці села Луків. Територіально можливого впливу можуть зазнати Рожищенська міська територіальна громада та Колківська селищна громада.



Що планують видобувати



Корисною копалиною є кварцовий пісок, придатний для дорожнього будівництва, виробництва будівельних розчинів, силікатних бетонів і благоустрою територій. Балансові запаси родовища становлять 1 248 000 м³.



Проєктна потужність кар’єру – до 150 тисяч м³ піску на рік. Роботи планують проводити відкритим способом – кар’єром – із використанням екскаватора та земснарядів. Режим роботи – 260 днів на рік, в одну 12-годинну зміну.



Оцінка впливу на довкілля



Діяльність належить до другої категорії видів діяльності, що підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».



У межах процедури підприємство має підготувати звіт з ОВД, після чого відбудеться громадське обговорення. У період воєнного стану слухання проводитимуть у форматі відеоконференції.



Громадськість може подати зауваження та пропозиції щодо обсягу досліджень і рівня деталізації звіту протягом 12 робочих днів з моменту оприлюднення повідомлення. Усі звернення необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.



Остаточне рішення про можливість провадження діяльності ухвалюватимуть після надання висновку з оцінки впливу на довкілля. Без проходження цієї процедури розпочинати видобуток заборонено.

