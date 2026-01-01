Посадовиця з Волині може очолити Держмитслужбу

Любов Соколова. Вона має 20 років професійного досвіду і вже пройшла перший етап відбору.



Про це відомо зі списку претендентів на посаду очільника Держмитслужби, передає



До участі у конкурсі допустили 38 осіб із 42, які подали заяви. Серед претендентів – в основному колишні і нинішні митники, а також податківці, прикордонники, бізнесмени, викладачі, детективи НАБУ і співробітники НАЗК.



Найбільша категорія претендентів – це чинні працівники Державної митної служби (ДМС). Зокрема, заступник голови ДМС Владислав Суворов. З цього приводу Українська правда оприлюднювала перелік топ-корумпованих кандидатів.



З-поміж інших кандидатів-високопосадовців були зареєстровані також начальник Донецької митниці Сергій Буяльський, начальник Хмельницької митниці Іван Бережнюк, начальник Закарпатської митниці Ілля Ніжніков, перший заступник керівника Київської митниці Павло Сич, заступник очільника Львівської митниці Іван Керезвас, проректор Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш та інші посадовці служби.



Серед них і представниця Волині – Любов Соколова. Вона – заступниця начальника оперативного відділу №1 Управління боротьби з корупцією та порушеннями (УБК) Волинської митниці.



У січні список претендентів із 38 скоротився до 16-ти. Саме стількох допустили до наступного етапу за результатами тестування щодо загальних здібностей. Любов Соколова – теж у цьому переліку. Вона набрала мінімально необхідну кількість балів – 107 зі 145.



Наступний етап конкурсу – на знання законодавства. Також передбачена спеціальна перевірка кандидатів на відповідність критерію доброчесності.



З біографії Соколової відомо, що вона закінчила Академію митної служби України і починала кар’єру в 2005 році з Хмельницької митниці, згодом працювала в Держмитслужбі, після її реорганізації – у Міністерстві доходів і зборів, далі – в Державній фіскальній службі, а потім знову у Держмитслужбі. На Волинську митницю прийшла восени 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває конкурс на посаду голови Державної митної служби України. Серед 16 претендентів є і представниця Волинської митниці. Вона має 20 років професійного досвіду і вже пройшла перший етап відбору.Про це відомо зі списку претендентів на посаду очільника Держмитслужби, передає "Сила правди" До участі у конкурсі допустили 38 осіб із 42, які подали заяви. Серед претендентів – в основному колишні і нинішні митники, а також податківці, прикордонники, бізнесмени, викладачі, детективи НАБУ і співробітники НАЗК.Найбільша категорія претендентів – це чинні працівники Державної митної служби (ДМС). Зокрема, заступник голови ДМС Владислав Суворов. З цього приводу Українська правда оприлюднювала перелік топ-корумпованих кандидатів.З-поміж інших кандидатів-високопосадовців були зареєстровані також начальник Донецької митниці, начальник Хмельницької митниці, начальник Закарпатської митниці, перший заступник керівника Київської митниці, заступник очільника Львівської митниці, проректор Університету митної справи та фінансівта інші посадовці служби.Серед них і представниця Волині – Любов Соколова. Вона – заступниця начальника оперативного відділу №1 Управління боротьби з корупцією та порушеннями (УБК) Волинської митниці.У січні список претендентів із 38 скоротився до 16-ти. Саме стількох допустили до наступного етапу за результатами тестування щодо загальних здібностей. Любов Соколова – теж у цьому переліку. Вона набрала мінімально необхідну кількість балів – 107 зі 145.Наступний етап конкурсу – на знання законодавства. Також передбачена спеціальна перевірка кандидатів на відповідність критерію доброчесності.З біографії Соколової відомо, що вона закінчила Академію митної служби України і починала кар’єру в 2005 році з Хмельницької митниці, згодом працювала в Держмитслужбі, після її реорганізації – у Міністерстві доходів і зборів, далі – в Державній фіскальній службі, а потім знову у Держмитслужбі. На Волинську митницю прийшла восени 2023 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію