Курс валют на 21 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 21 лютого. Вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 43,26 гривні. Змінилися й показники євро (додав 76 копійок) та злотого (втратив 9 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,26 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,91 (+76 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,06 (-9 коп.)

