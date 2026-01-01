В Україні хочуть відмовитися від паперових чеків





Про це повідомляєЮлії Свириденко та прес-службу Мінцифри.



"Запускаємо пілотний проєкт "єЧек" – державну програма електронних чеків у вашому банкінгу. Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу – менше зайвих витрат", - заявила Свириденко.



Спершу "єЧек" працюватиме у таких банках: "Приватбанк", ПУМБ, VST bank і monobank. Також новий сервіс доступний у торговельних мережах "Аврора", "Фора", Auchan та на АЗС "Укрнафта".



Новий сервіс повинен заощадити для бізнесу мільйони гривень щороку, адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків.



Де шукати нові чеки?

Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою – у магазині або онлайн.



Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки – цифровий і паперовий.



Щоб скористатись електронним чеком, користувачам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах. До того ж, завжди можна обрати формат чеку – цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.



Чому нововведення вигідне для бізнесу?

Менше паперу – відповідно менше витрат на друк та менше технічних збоїв.

Каса працює, як завжди, без змін у процесах – потрібно лише налаштувати її за інструкцією.

Термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.



Як бізнесу під’єднати "єЧек"?

Програма відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною. Щоб під’єднати сервіс, треба подати заявку та налаштувати касу за інструкціями на сайті. Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.



Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.



Також ми писали, що в застосунку "Дія" зміниться алгоритм створення та використання "Дія.Підпису". Для активації послуги обов'язковою умовою стане наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запрацював пілотний проект "єЧек", який інтегрує електронні чеки за покупки та послуги у мобільні застосунки банків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премєр-міністра Українита прес-службу Мінцифри."Запускаємо пілотний проєкт "єЧек" – державну програма електронних чеків у вашому банкінгу. Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу – менше зайвих витрат", - заявила Свириденко.Спершу "єЧек" працюватиме у таких банках: "Приватбанк", ПУМБ, VST bank і monobank. Також новий сервіс доступний у торговельних мережах "Аврора", "Фора", Auchan та на АЗС "Укрнафта".Новий сервіс повинен заощадити для бізнесу мільйони гривень щороку, адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків.Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою – у магазині або онлайн.Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки – цифровий і паперовий.Щоб скористатись електронним чеком, користувачам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах. До того ж, завжди можна обрати формат чеку – цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.Менше паперу – відповідно менше витрат на друк та менше технічних збоїв.Каса працює, як завжди, без змін у процесах – потрібно лише налаштувати її за інструкцією.Термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.Програма відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною. Щоб під’єднати сервіс, треба подати заявку та налаштувати касу за інструкціями на сайті. Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.Також ми писали, що в застосунку "Дія" зміниться алгоритм створення та використання "Дія.Підпису". Для активації послуги обов'язковою умовою стане наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію