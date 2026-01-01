21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у фотографа Вадима Павлосюка (на фото).
Також це свято відзначають музикант Сергій Гнатюк та волинський художник Микола Ковальчук.
Іменинники 21 лютого – Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Георгій.
Вітаємо усіх їх зі святом. Бажаємо здоров'я, довголіття та численних життєвих перемог.
21 лютого – Міжнародний день рідної мови, проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО у листопаді 1999 року.
Це свято відзначається щорічно з лютого 2000 року для сприяння мовному і культурному різноманіттю і багатомовності.
Сьогодні багато міст світу — особливо ті з них, які є центрами туризму відзначають Всесвітній день екскурсовода.
Коли з'явилася ця професія, точно сказати не можна, але, очевидно, що вона пов'язана з розвитком міждержавних відносин. З тих пір, як люди почали активно подорожувати, відвідувати різні міста і країни, їм стало складно обійтися без допомоги професійних гідів.
