21 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у фотографа(на фото).Також це свято відзначають музикантта волинський художникІменинники 21 лютого – Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Георгій.Вітаємо усіх їх зі святом. Бажаємо здоров'я, довголіття та численних життєвих перемог.21 лютого – Міжнародний день рідної мови, проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО у листопаді 1999 року.Це свято відзначається щорічно з лютого 2000 року для сприяння мовному і культурному різноманіттю і багатомовності.Сьогодні багато міст світу — особливо ті з них, які є центрами туризму відзначають Всесвітній день екскурсовода.Коли з'явилася ця професія, точно сказати не можна, але, очевидно, що вона пов'язана з розвитком міждержавних відносин. З тих пір, як люди почали активно подорожувати, відвідувати різні міста і країни, їм стало складно обійтися без допомоги професійних гідів.