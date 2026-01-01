На Донеччині загинув воїн з Волині Юрій Коновал

Страшна звістка про загибель на війні воїна з Волині надійшла у Городищенську громаду.Про це повідомили на сторінці Городищенської громаді."Під час виконання обов’язків військової служби 20 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Мирноград Покровського району Донецької області загинув наш земляк — матрос, майстер-номер обслуги мотопіхотного взводу мінометної батареї Коновал Юрій Володимирович, 13 червня 1979 року народження, житель села Угринів. Юрій був мужнім воїном, справжнім патріотом, вірним сином України. Він належить до тих Героїв, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити, працювати, боротися та вірити у майбутнє. Його відданість Батьківщині, сила духу та жертовність назавжди залишаться у нашій пам’яті", - йдеться у дописі.Про час і місце зустрічі Захисника, а також про дату та місце проведення церемонії прощання і поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.