Коли в школах Луцька розпочнуться весняні канікули

Весняний відпочинок для луцьких школярів у 2026 році розпочнеться за звичним графіком — в останній тиждень березня. Як і в попередні роки, міське управління освіти дотримується рекомендацій щодо тривалості канікул, аби діти мали повноцінний тиждень для відновлення сил перед фінішною прямою навчання.Про деталі освітнього процесу журналістам новини Луцька розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, - пише ВСН.Цього року весняні канікули стартують 22 березня. Оскільки ця дата припадає на неділю, фактично діти відпочиватимуть з понеділка по наступну неділю, 29 березня включно. Це рішення відповідає багаторічній практиці луцьких шкіл проводити канікули саме наприкінці першого місяця весни.Щодо літнього відпочинку, то фактичні заняття у школах Луцька закінчаться з початком червня. Проте юридично навчальний рік триватиме на місяць довше, оскільки червень зарезервований для додаткових освітніх заходів.«Навчання завершується 1 червня. Хтось розуміє, що це вже канікули починаються, але в дійсності заклад освіти ще не на канікулярному режимі. По закону навчальний рік триває до 30 червня включно, а канікули офіційно стартують з 1 липня», - пояснив Віталій Бондар.Така різниця в датах зумовлена тим, що перший місяць літа традиційно відводять для проведення іспитів, консультацій та різноманітних підсумкових заліків. Попри відсутність звичних уроків, цей час є робочим для педагогів, а учні в цей період закривають академічні борги та готуються до випуску.