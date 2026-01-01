Громада на Волині зустріне чотирьох загиблих Героїв

У суботу, 21 лютого, Камінь-Каширська громада зустріне чотирьох воїнів, які віддали життя, захищаючи Батьківщину.Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської громади."На щиті... Назавжди в строю... Завтра наш край зустріне своїх кращих синів, які поклали життя на вівтар нашої свободи:(с. Гута-Камінська),(с. Ворокомле),(с. Бузаки),(с. Хотешів). Вони вибороли нам право на ранок, заплативши найвищу ціну", - йдеться у дописі.Місцевих жителів просять гідно зустріти Героїв: навколішки та з патріотичною символікою, встелити дорогу квітами, утворити живий коридор Слави, адже цей шлях буде останнім для оборонців.Про деталі переміщення скорботних кортежів та час будуть інформувати додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.