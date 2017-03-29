Лебедям, які зимують у Луцьку, страшні не тільки морози. ВІДЕО

У Луцьку, попри сильні морози, на водоймах міста залишаються зимувати лебеді та качки. Містяни активно підгодовують пернатих, однак не всі знають, чим це робити правильно.



Фахівці застерігають: хліб може нашкодити птахам, а допомога має бути регулярною. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».



Зокрема, чимало лебедів та качок можна побачити на річці Стир і ставках у парку. Лучани щодня приносять їм їжу – хтось хліб, хтось печиво чи крупи. Частина людей зізнається, що боїться підгодовувати птахів через ризик нашкодити.



Лучанка Оксана, яка опікується пернатими, розповідає, що ініціювала допомогу через соцмережі.



«Я написала пост у фейсбуці, мене одразу підтримали. Ми привезли палетки, сіно. Один чоловік варить їм кожен день або через день, як виходить. Купує за власний кошт крупи, кукурудзу, ріже овочі й приходить годувати. Він каже: бачу, що замерзають, їх треба рятувати», – розповідає жінка.



За її словами, птахи потерпають не лише від холоду, а й від бродячих собак, які підходять до водойм.



Водночас у Луцькому зоопарку також зимують лебеді, яких принесли небайдужі мешканці. Директорка закладу Людмила Денисенко пояснює, що підгодовувати водоплавних узимку потрібно правильно.



«Основа раціону цих птахів – це зерно: пшениця або різні крупи. Дуже бажано додавати зелень – пекінську капусту або салати, і робити мішанку у співвідношенні 50 на 50. Якщо це варені крупи, їх теж потрібно змішувати із зеленню або тертою морквою», – зазначає директорка.



Вона підкреслює, що допомога має бути системною.



«Якщо ви берете на себе зобов’язання підгодовувати птахів, то повинні робити це постійно. Птах звикає, що на те місце приходить людина. Якщо припинити годування раптово, це може стати для нього проблемою», – наголошує Петрудина Денисенко.



Фахівці закликають лучан бути відповідальними: узимку пернатим справді важко знайти їжу, однак неправильний раціон може завдати більше шкоди, ніж користі. Тож якщо допомагати – то грамотно і регулярно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Теги: Волинь, Луцьк, лебеді ВІДЕО"> </a> <a rel="nofollow" class="d-ib icons-16x16 tw" target="_blank" href="https://twitter.com/share?original_referer=https://www.volynpost.com/&source=tweetbutton&text=Лебедям, які зимують у Луцьку, страшні не тільки морози. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15 При передруку публікацій з сайту <a href="https://www.volynpost.com/">www.volynpost.com</a> назву джерела необхідно вказувати як «Інформаційне агентство ВолиньPost». Передрук дозволений тільки за наявності діючого гіперпосилання на сайт Інформаційного агентства ВолиньPost у другому абзаці.</div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ if (location.href == '/news/72046-try-sposoby-otrymaty-robotu-v-polschi') { console.log($('#description a').attr('rel','')); }; }); </script> <script type="text/javascript" src="/js/front/jquery-fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/front/jquery.lazyload.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/cache/cd9e4cf4208d913559d3a973b2567046_compressed.js"></script> <script type="text/javascript"> var My = { data : {"news":{"data":{"latestNewsUrl":"https:\/\/www.volynpost.com\/news\/ajax\/latest-news\/262681","latestNewsPager":{"page":1,"pageCount":5,"pageTotal":0}}},"default":{"data":{"ajaxMediaNewsUrl":"https:\/\/www.volynpost.com\/general\/ajax-media-news","errorTextRequestUrl":"https:\/\/www.volynpost.com\/general\/text-error"}}}, city_id : '1', currentModule : 'news', module : function( module ){ return My.data[module]; } };</script> <div id="fb-root"></div> </div> </body> </html> <script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon='{"version":"2024.11.0","token":"7443c97831aa4f2ca6cd5515c2da81c9","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}' crossorigin="anonymous"></script>