Підтвердили загибель воїна з Волині Віктора Ващука
Знову сумна звістка надійшла на Волинь. Підтвердили загибель воїна з Мар'янівської громади Віктора Ващука.

Про це повідомили у Мар'янівській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо про те, що підтвердилась загибель Героя Ващука Віктора Ніконовича 22 січня 1984 року народження, житель с.Борочиче. Віктор Ващук - солдат, стрілець-снайпер. 3 єгерського взводу 8 єгерської роти 3 єгерського батальйону, який вважався зниклим безвісти від 1 червня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі.

Про зустріч та поховання загиблого Героя Віктора Ващука повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

