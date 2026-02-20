Експорт китайських дронів до Росії йде новим маршрутом через Таїланд, - Bloomberg
Сьогодні, 19:05
Таїланд став новим транзитним маршрутом для постачання китайських дронів до Росії.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналіз офіційних торговельних даних, пише LB.ua.
За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду безпілотників на $125 млн — це 88% усього тайського експорту дронів і у вісім разів більше, ніж роком раніше. Водночас Китай поставив до Таїланду БПЛА на $186 млн — майже весь обсяг імпорту цієї продукції країною.
Серед ключових імпортерів — компанії Skyhub Technologies та China Thai Corp. Остання у жовтні 2025 року потрапила під санкції Великої Британії за постачання технологій російській армії. Експорт формально не порушує законодавства Таїланду, оскільки декларування кінцевого використання дронів не є обов’язковим.
У Держдепартаменті США заявляють, що Китай забезпечує близько 80% товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні проти України. Пекін заперечує надання військової допомоги Москві.
Після посилення контролю за транзитом через ОАЕ та Казахстан Росія активніше використовує маршрути через країни Південно-Східної Азії.
