Експорт китайських дронів до Росії йде новим маршрутом через Таїланд, - Bloomberg





Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналіз офіційних торговельних даних, пише



За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду безпілотників на $125 млн — це 88% усього тайського експорту дронів і у вісім разів більше, ніж роком раніше. Водночас Китай поставив до Таїланду БПЛА на $186 млн — майже весь обсяг імпорту цієї продукції країною.



Серед ключових імпортерів — компанії Skyhub Technologies та China Thai Corp. Остання у жовтні 2025 року потрапила під санкції Великої Британії за постачання технологій російській армії. Експорт формально не порушує законодавства Таїланду, оскільки декларування кінцевого використання дронів не є обов’язковим.



У Держдепартаменті США заявляють, що Китай забезпечує близько 80% товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні проти України. Пекін заперечує надання військової допомоги Москві.



Після посилення контролю за транзитом через ОАЕ та Казахстан Росія активніше використовує маршрути через країни Південно-Східної Азії.

