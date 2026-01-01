У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 18:11
Сьогодні у Луцьку вшанували пам’ять учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. Гасло цьогорічного відзначення – «Герої першої перемоги у битві, що триває».
Про це повідомляють у луцькій міській раді.
На Театральному майдані поблизу пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні” Митрополит Луцький та Волинський Михаїл відслужив панахиду за загиблими Героями, а учасники поклали квіти.
Опісля, вшанування відбулось на Меморіальному комплексі “Вічна Слава” поблизу пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні”.
