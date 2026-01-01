У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні





Про це повідомляють у луцькій міській раді.



На Театральному майдані поблизу пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні” Митрополит Луцький та Волинський Михаїл відслужив панахиду за загиблими Героями, а учасники поклали квіти.



Опісля, вшанування відбулось на Меморіальному комплексі “Вічна Слава” поблизу пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні”.



