У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні

У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні
Сьогодні у Луцьку вшанували пам’ять учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. Гасло цьогорічного відзначення – «Герої першої перемоги у битві, що триває».

Про це повідомляють у луцькій міській раді.

На Театральному майдані поблизу пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні” Митрополит Луцький та Волинський Михаїл відслужив панахиду за загиблими Героями, а учасники поклали квіти.

Опісля, вшанування відбулось на Меморіальному комплексі “Вічна Слава” поблизу пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні”.
У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні
У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої Небесної сотні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експорт китайських дронів до Росії йде новим маршрутом через Таїланд, - Bloomberg
Сьогодні, 19:05
У селі Світязь відбудеться благодійний концерт на підтримку Матвія Колядюка
Сьогодні, 18:34
У Луцьку вшанували учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 18:11
Юний волинянин став чемпіоном Європи зі стрільби з лука
Сьогодні, 17:30
Детектор брехні Львів: досвідчений поліграфолог Юрій Борщенко
Сьогодні, 16:45
Медіа
відео
1/8