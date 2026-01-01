У селі Світязь відбудеться благодійний концерт на підтримку Матвія Колядюка

Маєток Nester House долучається до збору коштів на лікування Матвія Колядюка — хлопчика, який бореться з надзвичайно рідкісною та смертельно небезпечною хворобою, м’язовою дистрофією Дюшена, — та організовує благодійний концерт.

Подія відбудеться у суботу, 21 лютого у селі Світязь.

Організатори наголошують: цього дня збиратимуться не заради музики, а передусім — заради життя хлопця. Усі зібрані кошти спрямують на його лікування.

На сцені виступлять:


  • Давня Казка

  • Олена Українець

  • DJ Lastivka

  • Baryk

    • Початок заходу — о 16:00.

    Вхід - за донат.

    Організатори закликають долучатися до події, адже кожна гривня та кожна присутність — це реальна допомога. Тих, хто не має змоги прийти особисто, просять поширити інформацію про концерт.

    Локація: с. Світязь, маєток Nester House

    Довідки за телефоном: 099 434 40 34

    Нагадаємо, на благодійному заході біля Луцька зібрали більше 2 мільйонів гривень для Матвія Колядюка.

    Долучитися своїм донатом для порятунку хлопчика можна ЗА ПОСИЛАННЯМ. (банка збору)

