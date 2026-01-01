Юний волинянин став чемпіоном Європи зі стрільби з лука
Сьогодні, 17:30
Волинянин Олександр Димарчук у складі юніорської збірної хлопців став чемпіоном Європи зі стрільби з лука.
Про це Суспільному розповів тренер клубу стрільби з лука "Луцькі соколи", де тренується спортсмен, Олег Дучимінський.
З його слів, нагорода такого ґатунку у спортсмена з Волині вперше. Він у складі юніорської збірної команди України та ще з двома спортсменами з Рівненської області Дмитром Фоміним та лучником з Чернівців Романом Рубаном здобув "золоту" нагороду на Чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні.
Змагання відбуваються у місті Пловдив, у Болгарії. У фіналі чоловіча юніорська команда України виборола перемогу в італійської команди лучників.
Зі слів Олега Дучимінського, змагання ще тривають та Олександр Димарчук в індивідуальному заліку може вибороти ще "бронзову" нагороду.
Що відомо про Олександра Димарчука
В січні 2024 Олександр Димарчук потрапив у топ-10 найсильніших кадетів України, а на початку березня став переможцем Чемпіонату України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси. Хлопець навчається в 11 класі та має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.
