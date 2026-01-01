Юний волинянин став чемпіоном Європи зі стрільби з лука

Волинянин Олександр Димарчук у складі юніорської збірної хлопців став чемпіоном Європи зі стрільби з лука.

Про це Суспільному розповів тренер клубу стрільби з лука "Луцькі соколи", де тренується спортсмен, Олег Дучимінський.

З його слів, нагорода такого ґатунку у спортсмена з Волині вперше. Він у складі юніорської збірної команди України та ще з двома спортсменами з Рівненської області Дмитром Фоміним та лучником з Чернівців Романом Рубаном здобув "золоту" нагороду на Чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні.

Змагання відбуваються у місті Пловдив, у Болгарії. У фіналі чоловіча юніорська команда України виборола перемогу в італійської команди лучників.
Зі слів Олега Дучимінського, змагання ще тривають та Олександр Димарчук в індивідуальному заліку може вибороти ще "бронзову" нагороду.

Що відомо про Олександра Димарчука

В січні 2024 Олександр Димарчук потрапив у топ-10 найсильніших кадетів України, а на початку березня став переможцем Чемпіонату України зі стрільби з лука в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси. Хлопець навчається в 11 класі та має звання майстра спорту України зі стрільби з лука.

