Прикордонниця з Волині допомогла виїхати за кордон 189 чоловікам
Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок прикордонниці Марії П. за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Попри те, що обвинувачена сприяла виїзду щонайменше 189 військовозобовʼязаних, замість реального покарання їй призначили іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 9 лютого, прикордонниця працювала у пункті пропуску «Устилуг – Зосин» та діяла зі спільниками. За даними слідства, вона шукала клієнтів у соцмережах та за винагороду обіцяла організувати безперешкодний виїзд з України.

Упродовж липня–вересня 2022 року під час несення служби обвинувачена не вносила до системи «Гарт-1» дані про окремих водіїв та пасажирів, які перетинали кордон. Так вона забезпечувала можливість чоловікам призовного віку безперешкодно перетнути кордон та потрапити до Польщі. За версією слідства, завдяки незаконній схемі за кордон змогли виїхати 189 військовозобовʼязаних.

Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання вини та зобов’язалася перерахувати 250 тис. грн на підтримку Збройних сил України.

Суддя Андрій Лутай визнав її винною за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою) та призначив п’ять років позбавлення волі, проте звільнив від покарання, замінивши його на два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

