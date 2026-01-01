Вентильований фасад: ефективне утеплення будинку

Екологічність та енергоефективність — одні з головних трендів в архітектурі протягом останнього десятиліття. Зважаючи на тенденції, їхня актуальність не зникне і в найближчому майбутньому. Технології, що дозволяють споживати менше енергоресурсів, з’являються і запроваджуються в масовому будівництві ледь не щомісяця. Одна з них — навісний вентильований фасад від компанії АлюПро. Це система, що дає змогу не тільки покращити утеплення споруди, але й до невпізнаності змінити її візуально.

Завдяки чому вентильований фасад покращує теплоізоляцію


Вентильований фасад — це система, що складається з кількох шарів, кожен з яких виконує власну функцію та доповнює інші. Сюди входять:

  • кріплення, що встановлюються на стіни, і на які монтуються фасадні плити;

  • шар утеплювального матеріалу — зазвичай це мінеральна вата чи щось на її основі;

  • зовнішній декоративний шар — металеві пластини, керамограніт тощо.

    • Для зручності монтажу і обслуговування утеплювальні та декоративні матеріали зазвичай надходять у вигляді готових до встановлення плит. Вони кріпляться до стіни не впритул, а з зазором, у якому вільно циркулює повітря. Саме ця особливість, у поєднанні з власним шаром утеплювача, дає можливість суттєво знизити тепловтрати будівлі.

    Повітря — найкращий теплоізолятор, тому в будинках із вентильованими фасадами на зимове опалення і літнє кондиціонування енергоресурсів витрачається менше. В результаті ви отримуєте кращий мікроклімат за нижчих щомісячних комунальних платежів.

    Інші переваги вентильованих фасадів


    Ще одна важлива перевага вентильованого фасаду — з ним стіни мокріють набагато менше. Це досягається завдяки тому, що конденсат виводиться за межі конструкції, адже постійна циркуляція повітря підсушує стіни і не дає воді накопичуватися чи проникати в них. Результат — нормальний рівень вологості всередині будинку та зменшення ймовірності виникнення плісняви.

    Загалом, встановлення вентильованих фасадів — це хороша можливість одночасно утеплити і візуально оновити будинок. Варто зазначити, що технологія підходить для споруд усіх типів і розмірів — від житлових до офісних і торгових.






