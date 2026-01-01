Багатомільйонні збитки на будівництві шкільного укриття: депутат райради на Волині отримав підозру

За матеріалами СБУ на Волині повідомлено про підозру депутату, який завдав громаді збитків на понад 2,5 млн грн.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки України викрила у Ковелі депутата районної ради, який одночасно очолює одне з управлінь Ковельської міської ради, на службовій недбалості, що призвела до багатомільйонних збитків місцевому бюджету.За даними досудового розслідування, посадовець здійснював технічний нагляд та контроль за будівництвом захисної споруди для одного з міських ліцеїв.Встановлено, що чиновник затвердив проєктно-кошторисну документацію із завищеною вартістю будівельних матеріалів. Крім того, він підписував акти виконаних робіт, до яких було внесено недостовірні відомості щодо обсягів і вартості виконаних робіт.На підставі цих документів органи Державної казначейської служби України перерахували підрядній організації надлишкові бюджетні кошти на суму понад 2,5 млн грн, чим спричинено збитки територіальній громаді.Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших можливих причетних осіб.Заходи з викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з Головним управлінням Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.