Померла волинська адвокатка Мирослава Олійник
Сьогодні, 16:00
Сьогодні відійшла у засвіти волинська адвокатка,чудова жінка Олійник Мирослава Мефодіївна.
Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.
"Вона відома широкому колу правників Волині як професіонал,як людина, яка завжди вболівала за адвокатуру Волині, була чудовим знавцем її історії; готова була будь-якої миті прийти на допомогу, поділитися своїм досвідом,надати поради, підтримати добрим словом.
Світлий спомин про Мирославу Мефодіївну назавжди залишиться в наших серцях….", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Мирослави Мефодіївни. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.
"Вона відома широкому колу правників Волині як професіонал,як людина, яка завжди вболівала за адвокатуру Волині, була чудовим знавцем її історії; готова була будь-якої миті прийти на допомогу, поділитися своїм досвідом,надати поради, підтримати добрим словом.
Світлий спомин про Мирославу Мефодіївну назавжди залишиться в наших серцях….", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Мирослави Мефодіївни. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Померла волинська адвокатка Мирослава Олійник
Сьогодні, 16:00
Вентильований фасад: ефективне утеплення будинку
Сьогодні, 15:46
Багатомільйонні збитки на будівництві шкільного укриття: депутат райради на Волині отримав підозру
Сьогодні, 15:23
У Луцьку попрощалися з воїнами, які загинули, захищаючи Україну - Петром Берлінцем та Сергієм Терещенком
Сьогодні, 15:11
Директор «Луцькспецкомунтрансу» не вказав у декларації квартиру, авто і бізнес з фундуком – розслідування
Сьогодні, 14:55