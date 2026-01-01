Померла волинська адвокатка Мирослава Олійник

Олійник Мирослава Мефодіївна.



Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.



"Вона відома широкому колу правників Волині як професіонал,як людина, яка завжди вболівала за адвокатуру Волині, була чудовим знавцем її історії; готова була будь-якої миті прийти на допомогу, поділитися своїм досвідом,надати поради, підтримати добрим словом.



Світлий спомин про Мирославу Мефодіївну назавжди залишиться в наших серцях….", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Мирослави Мефодіївни. Вічна пам'ять!

