Померла волинська адвокатка Мирослава Олійник

Сьогодні відійшла у засвіти волинська адвокатка,чудова жінка Олійник Мирослава Мефодіївна.

Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.

"Вона відома широкому колу правників Волині як професіонал,як людина, яка завжди вболівала за адвокатуру Волині, була чудовим знавцем її історії; готова була будь-якої миті прийти на допомогу, поділитися своїм досвідом,надати поради, підтримати добрим словом.

Світлий спомин про Мирославу Мефодіївну назавжди залишиться в наших серцях….", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Мирослави Мефодіївни. Вічна пам'ять!

