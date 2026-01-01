У Луцьку попрощалися з воїнами, які загинули, захищаючи Україну - Петром Берлінцем та Сергієм Терещенком

Петра Берлінця та Сергія Терещенка, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.



Берлінець Петро Миколайович (10.07.1978 року народження) загинув 24 листопада 2024 в районі населеного пункту Макарівка Донецької області.



Терещенко Сергій Вікторович (04.04.1976 року народження) загинув 13 лютого 2026 в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять!





