Ми можемо воювати з РФ ще кілька років, - командувач Нацгвардії





Як повідомляє Олександр Півненко заявив в інтерв'ю ВВС.



"Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів - це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись", - заявив Півненко.



При цьому командувач Національної гвардії України впевнений, що українці втомилися від повномасштабної війни.



"Всі хочуть, щоб закінчилась війна. Але головне питання для нас якою ціною? Або це припинення вогню, я думаю, на що всі будуть згодні. І тоді переосмислення подальших дій і домовленостей. Або втрати території. Скажімо так, ми віддавати нічого не будемо, я впевнений", - додав бригадний генерал.



Для завершення війни потрібні гарантії безпеки



Україна веде тристоронні переговори з США та Росією заради швидкого та справедливого завершення війни. Попри прогрес, є ще ряд скрадних невирішених питань, серед яких, зокрема, й територіальне.



Паралельно Україна з партнерами напрацьовує гарантії безпеки, які повинні спрацювати у випадку нового вторгнення РФ.



Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.



При цьому, за даними нового опитування, Українці дедалі менше вірять у швидке завершення війни з Росією. Лише кожен п’ятий сподівається на завершення до середини 2026-го.

