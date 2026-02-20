Росіянин отримав довічне за розстріл полонених бійців ЗСУ





Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, пише



Він розповів, що засуджений служив у 1-й роті морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.



У січні 2025 року під час боїв у Курській області він разом із іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон: склали зброю, підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь. Обидва військовополонені загинули.



Суд встановив, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.



Дії окупанта кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права.



Суд також частково задовольнив цивільний позов: із засудженого стягнуто 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.



Служба безпеки України задокументувала обставини вбивства дев’ятьох українських військовополонених, яке, за даними слідства, скоїв військовослужбовець збройних сил РФ разом зі спільником на Курщині.

