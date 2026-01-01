У Ковелі патрульні допомогли 12-річному хлопчику, що йшов вулицею босоніж і лише в халаті
Сьогодні, 12:37
У Ковелі патрульні допомогли хлопчику, який опинився на вулиці сам.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно у Ковелі інспектори помітили 12-річного хлопчика, який йшов вулицею босоніж та був одягнений лише в халат. Дитина виглядала розгубленою та змерзлою.
Патрульні одразу зупинилися, аби допомогти. Під час розмови хлопчик зізнався, що пішов з дому через складну ситуацію.
Інспектори насамперед подбали про його безпеку: посадили до службового автомобіля, щоб зігріти, а один із поліцейських віддав свою куртку. Турбота й небайдужість у такі моменти мають особливе значення.
Згодом хлопчика передали працівникам ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин та необхідної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно у Ковелі інспектори помітили 12-річного хлопчика, який йшов вулицею босоніж та був одягнений лише в халат. Дитина виглядала розгубленою та змерзлою.
Патрульні одразу зупинилися, аби допомогти. Під час розмови хлопчик зізнався, що пішов з дому через складну ситуацію.
Інспектори насамперед подбали про його безпеку: посадили до службового автомобіля, щоб зігріти, а один із поліцейських віддав свою куртку. Турбота й небайдужість у такі моменти мають особливе значення.
Згодом хлопчика передали працівникам ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин та необхідної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі патрульні допомогли 12-річному хлопчику, що йшов вулицею босоніж і лише в халаті
Сьогодні, 12:37
За отримання хабаря на Волині судитимуть голову районного суду
Сьогодні, 12:09
У Криму під атакою опинилися військові аеродроми
Сьогодні, 11:03