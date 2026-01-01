У Ковелі патрульні допомогли 12-річному хлопчику, що йшов вулицею босоніж і лише в халаті

У Ковелі патрульні допомогли хлопчику, який опинився на вулиці сам.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно у Ковелі інспектори помітили 12-річного хлопчика, який йшов вулицею босоніж та був одягнений лише в халат. Дитина виглядала розгубленою та змерзлою.Патрульні одразу зупинилися, аби допомогти. Під час розмови хлопчик зізнався, що пішов з дому через складну ситуацію.Інспектори насамперед подбали про його безпеку: посадили до службового автомобіля, щоб зігріти, а один із поліцейських віддав свою куртку. Турбота й небайдужість у такі моменти мають особливе значення.Згодом хлопчика передали працівникам ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин та необхідної допомоги.