Під загрозою криміналу керівник фірми на Волині виплатив мільйонні борги з ЄСВ

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині забезпечили відшкодування понад 2,1 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Місцеве підприємство, яке працює у галузісплатило кошти у повному розмірі, повідомляє БЕБ у телеграмі.Слідство встановило, що з січня по листопад 2025 року директор товариства не сплачував задекларований ЄСВ. Посадовець достовірно знав, що ЄСВ має першочерговість перед усіма іншими зобов’язаннями, проте витрачав кошти на інші господарські потреби підприємства. У результаті до фондів соціального страхування не надійшло понад 2,1 млн грн.Завдяки роботі детективів БЕБ керівник підприємства визнав порушення та повністю відшкодував державі понад 2,1 млн грн.Досудове розслідування завершено. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.