Бізнесмен із Волині вляпався у кримінал через підпільну торгівлю пальним
Сьогодні, 12:03
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо незаконного придбання та зберігання дизельного пального з метою збуту.
Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє БЕБ у телеграмі.
Слідчі встановили, що житель Любешівщини не був зареєстрований як підприємець та не мав відповідних ліцензій. Він незаконно придбав і зберігав у складському приміщенні незаконно виготовлене дизпальне.
Під час розслідування вилучено чотири ємності об’ємом по 1000 літрів кожна та обладнання для заправки. Загальний обсяг вилученого пального становить близько 4 тисяч літрів.
Незаконну діяльність припинено під час контрольно-перевірочних заходів, які провело ГУ ДПС у Волинській області. Процесуальне керівництво — Волинська обласна прокуратура.
