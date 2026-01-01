Бізнесмен із Волині вляпався у кримінал через підпільну торгівлю пальним

Бізнесмен із Волині вляпався у кримінал через підпільну торгівлю пальним
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо незаконного придбання та зберігання дизельного пального з метою збуту.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє БЕБ у телеграмі.

Слідчі встановили, що житель Любешівщини не був зареєстрований як підприємець та не мав відповідних ліцензій. Він незаконно придбав і зберігав у складському приміщенні незаконно виготовлене дизпальне.

Під час розслідування вилучено чотири ємності об’ємом по 1000 літрів кожна та обладнання для заправки. Загальний обсяг вилученого пального становить близько 4 тисяч літрів.

Незаконну діяльність припинено під час контрольно-перевірочних заходів, які провело ГУ ДПС у Волинській області. Процесуальне керівництво — Волинська обласна прокуратура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: БЕБ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бізнесмен із Волині вляпався у кримінал через підпільну торгівлю пальним
Сьогодні, 12:03
«Діра» в бюджетній системі росії перевищила 8 трлн рублів
Сьогодні, 11:39
На Черкащині загинув 26-річний штурман-льотчик з Волині Ярослав Сачик
Сьогодні, 11:26
П'яний депутат селищної ради на Волині ударив ножем підлітка: його судили
Сьогодні, 11:13
Затримали зрадника, який готував нові удари по ТЕС у Києві
Сьогодні, 11:00
Медіа
відео
1/8