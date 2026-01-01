Бізнесмен із Волині вляпався у кримінал через підпільну торгівлю пальним

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо незаконного придбання та зберігання дизельного пального з метою збуту.Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє БЕБ у телеграмі.Слідчі встановили, що житель Любешівщини не був зареєстрований як підприємець та не мав відповідних ліцензій. Він незаконно придбав і зберігав у складському приміщенні незаконно виготовлене дизпальне.Під час розслідування вилучено чотири ємності об’ємом по 1000 літрів кожна та обладнання для заправки. Загальний обсяг вилученого пального становить близько 4 тисяч літрів.Незаконну діяльність припинено під час контрольно-перевірочних заходів, які провело ГУ ДПС у Волинській області. Процесуальне керівництво — Волинська обласна прокуратура.