У бою неподалік Покровська поліг волинянин Віктор Пилипчук

Під час виконання бойового завдання у Покровському районі на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця з Велицької громадиПро це у фейсбуці повідомив Велицький центр культури і дозвілля.«З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Пилипчука Віктора Володимировича, солдата Збройних Сил України, старшого механіка-водія 4 штурмової роти 1 штурмового батальйону в/ч А4862», - йдеться у повідомленні.Власне, 16 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шевченко у Покровському району на Донеччині Віктор загинув, захищаючи свободу та незалежність України.«Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Світла памʼять і вічна слава Герою», - йдеться у повідомленні.Про чин похорону буде повідомлено згодом.