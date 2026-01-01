У бою неподалік Покровська поліг волинянин Віктор Пилипчук
Сьогодні, 12:26
Під час виконання бойового завдання у Покровському районі на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця з Велицької громади Віктора Пилипчука.
Про це у фейсбуці повідомив Велицький центр культури і дозвілля.
«З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Пилипчука Віктора Володимировича, солдата Збройних Сил України, старшого механіка-водія 4 штурмової роти 1 штурмового батальйону в/ч А4862», - йдеться у повідомленні.
Власне, 16 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шевченко у Покровському району на Донеччині Віктор загинув, захищаючи свободу та незалежність України.
«Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Світла памʼять і вічна слава Герою», - йдеться у повідомленні.
Про чин похорону буде повідомлено згодом.
