У бою неподалік Покровська поліг волинянин Віктор Пилипчук

У бою неподалік Покровська поліг волинянин Віктор Пилипчук
Під час виконання бойового завдання у Покровському районі на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця з Велицької громади Віктора Пилипчука.

Про це у фейсбуці повідомив Велицький центр культури і дозвілля.

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Пилипчука Віктора Володимировича, солдата Збройних Сил України, старшого механіка-водія 4 штурмової роти 1 штурмового батальйону в/ч А4862», - йдеться у повідомленні.

Власне, 16 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шевченко у Покровському району на Донеччині Віктор загинув, захищаючи свободу та незалежність України.

«Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Світла памʼять і вічна слава Герою», - йдеться у повідомленні.

Про чин похорону буде повідомлено згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка, - Зеленський
Сьогодні, 13:39
Ще одне ім’я полеглого воїна буде вписане в історію Волині: підтвердили загибель Олександра Мацюка
Сьогодні, 13:10
У бою неподалік Покровська поліг волинянин Віктор Пилипчук
Сьогодні, 12:26
Бізнесмен із Волині вляпався у кримінал через підпільну торгівлю пальним
Сьогодні, 12:03
«Діра» в бюджетній системі росії перевищила 8 трлн рублів
Сьогодні, 11:39
Медіа
відео
1/8