Ще одне ім’я полеглого воїна буде вписане в історію Волині: підтвердили загибель Олександра Мацюка

Мацюк Олександр Віталійович (26.12.1981 р.н.), стрілець – помічник гранатометника 2-го стрілецького відділення 2-го стрілецького батальйону військової частини А4594.



"Його життя обірвалося 13 липня 2025 року внаслідок штурмових дій ворога в районі населеного пункту Комар Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 19 лютого, за наступним порядком:



11:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Ковелі;



12:30 — громадянська панахида на кладовищі с. Гішин Тойкутського старостинського округу Ковельської громади.



Поховають Захисника на кладовищі с. Гішин.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

