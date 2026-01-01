Ще одне ім’я полеглого воїна буде вписане в історію Волині: підтвердили загибель Олександра Мацюка
Сьогодні, 13:10
Ще одне ім’я полеглого воїна, мешканця села Гішин, буде вписане в історію Ковельської громади. Сім місяців вважався зниклим безвісти солдат Мацюк Олександр Віталійович (26.12.1981 р.н.), стрілець – помічник гранатометника 2-го стрілецького відділення 2-го стрілецького батальйону військової частини А4594.
"Його життя обірвалося 13 липня 2025 року внаслідок штурмових дій ворога в районі населеного пункту Комар Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 19 лютого, за наступним порядком:
11:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Ковелі;
12:30 — громадянська панахида на кладовищі с. Гішин Тойкутського старостинського округу Ковельської громади.
Поховають Захисника на кладовищі с. Гішин.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
