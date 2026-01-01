У 2022-му до Залужного приходили «десятки» працівників СБУ з обшуками

Валерій Залужний заявив про спробу обшуків у нього з боку Служби безпеки України.



Про це він сказав в інтерв’ю AP, пише



За його словами, одного вечора в середині вересня 2022 року Залужний вийшов із напруженої наради у президента Володимира Зеленського й повернувся до свого кабінету в Києві.



А через кілька годин там з’явилися «десятки» працівників Служби безпеки України для обшуку приміщення. За словами Залужного, вони не сказали, що саме вони шукають, і він завадив їм перебирати документи й комп’ютери.



Окрім того, у той час у штабі Залужного було понад десяток британських офіцерів.



Тож, за його словами, тодішній головнокомандувач у присутності працівників СБУ зателефонував тодішньому керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку й різко попередив: «Я відіб’ю цей напад, бо знаю, як воювати».



Потім Залужний зателефонував тодішньому керівникові СБУ Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про «рейд», і пообіцяв розібратися.



За словами колишнього головкома, пізніше він дізнався, що СБУ за два дні до того звернулося до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією самою адресою. Згідно із судовим документом, яке отримало агентство AP, ішлося про намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.



Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем іще до повномасштабного вторгнення. Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що СБУ навряд чи могло помилково визначити розташування головного військового командного центру країни.



Раніше про цей інцидент також стверджував ексзаступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос (хоча тоді стверджувалося про 2023 рік). У розмові з Бориславом Березою він стверджував, що «спецслужби виконують розпорядження певних політиків».



Офіс президента та Служба безпеки України не коментували AP цього.

