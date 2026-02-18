Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка, - Зеленський

Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі.



Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



Він зазначив, що триває робота працювати з партнерами, аби це мало глобальний ефект.



"У другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях – від Київщини до Волині. Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі", - наголосив Зеленський.



Він розповів, що наразі більше ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це - компоненти для виробництва ракет, які запускають по Україні.



Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "орєшнік", що є загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.



"Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для «орєшніка». У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му", - зазначив Зеленський.



"Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - наголосив президент України.



Згідно з указом президента №125/2026, санкції передбачають, зокрема: позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення; блокування активів; обмеження торговельних операцій (повне припинення); припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та інше.



Раніше голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про плани офіційного Києва притягнути до відповідальності Лукашенка за сприяння Росії у війні проти України, а також - ініціювати санкції проти Білорусі.



24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі полетіли літаки та ракети. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, країна надає Росії і досі.



Нині на території Білорусі проходять навчання тисячі російських військових, включно з технікою.



Ще в листопаді 2022 року Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України.

