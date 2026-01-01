Семеро волинян поїхали до Дніпра допомагати будувати фортифікаційні споруди

18 лютого семеро мешканців Камінь-Каширського району з Волині вирушили у місто Дніпро для проведення відновлювальних робіт. Йдеться про допомогу Збройним Силам України у будівництві фортифікаційних споруд.

Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук. З її слів, чергова бригада з семи чоловіків наразі поїхала туди, де найважча ситуація. Усі вони — віряни Церкви євангельських християн-баптистів.

"Вже два роки вся область, не тільки наш район, а й Луцький, Володимирський, і Ковельський, — їздимо допомагати хлопцям у будівництві фортифікаційних споруд, — каже Ольга Ващук. — Пишемо про це, щоб заохотити інших, бо відправляємо такі бригади у Дніпро, Донецьку область, Київ".

Як додала начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації, напередодні комунальники з Волині повернулися з Києва, де допомагали у відновленні опалення в постраждалих після обстрілу РФ багатоповерхівках у Києві.
Довідково: без світла — значна частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Сумській областях внаслідок ранкових атак на енергоструктуру, повідомили в Укренерго.

Через складні погодні умови 42 населені пункти на Одещині — без електрики. Ремонтні бригади вже працюють, щоб відновити пошкоджені лінії.

