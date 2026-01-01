СБУ відреагувала на заяви Залужного про спробу обшуків

Валерія Залужного, який стверджував, що у 2022 році до його офісу приходили з обшуками.



Про це



«У той період часу відбувались слідчі дії СБУ в межах іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного. По факту ніяких обшуків чи слідчих дій з боку СБУ за цією адресою не відбулось, додатково <тодішній керівник СБУ> Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу й особисто, ситуація була прояснена», — відповіли в СБУ.



Про що ідеться?



Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив про спробу обшуків у нього з боку Служби безпеки України.



За його словами, одного вечора в середині вересня 2022 року Залужний вийшов із напруженої наради у президента Володимира Зеленського й повернувся до свого кабінету в Києві. А через кілька годин там з’явилися «десятки» працівників Служби безпеки України для обшуку приміщення. За словами Залужного, вони не сказали, що саме вони шукають, і він завадив їм перебирати документи й комп’ютери.



Залужний зателефонував тодішньому керівникові СБУ Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про «рейд», і пообіцяв розібратися.



За словами колишнього головкома, пізніше він дізнався, що СБУ за два дні до того звернулося до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією самою адресою. Згідно із судовим документом, яке отримало агентство AP, ішлося про намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.



Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем іще до повномасштабного вторгнення. Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що СБУ навряд чи могло помилково визначити розташування головного військового командного центру країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України відреагувала на заяви колишнього головнокомандувача ЗСУ, який стверджував, що у 2022 роціПро це hromadske повідомили у пресслужбі СБУ.«У той період часу відбувались слідчі дії СБУ в межах іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного. По факту ніяких обшуків чи слідчих дій з боку СБУ за цією адресою не відбулось, додатково <тодішній керівник СБУ> Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу й особисто, ситуація була прояснена», — відповіли в СБУ.Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив про спробу обшуків у нього з боку Служби безпеки України.За його словами, одного вечора в середині вересня 2022 року Залужний вийшов із напруженої наради у президента Володимира Зеленського й повернувся до свого кабінету в Києві. А через кілька годин там з’явилися «десятки» працівників Служби безпеки України для обшуку приміщення. За словами Залужного, вони не сказали, що саме вони шукають, і він завадив їм перебирати документи й комп’ютери.Залужний зателефонував тодішньому керівникові СБУ Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про «рейд», і пообіцяв розібратися.За словами колишнього головкома, пізніше він дізнався, що СБУ за два дні до того звернулося до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією самою адресою. Згідно із судовим документом, яке отримало агентство AP, ішлося про намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем іще до повномасштабного вторгнення. Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що СБУ навряд чи могло помилково визначити розташування головного військового командного центру країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію