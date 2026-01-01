З 26-річним льотчиком Ярославом Сачиком прощатимуться завтра у головному соборі Луцька

Ярославом Сачиком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У четвер, 19 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича (31.05.2000 року народження), який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!





