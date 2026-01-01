З 26-річним льотчиком Ярославом Сачиком прощатимуться завтра у головному соборі Луцька

З 26-річним льотчиком Ярославом Сачиком прощатимуться завтра у головному соборі Луцька
19 лютого у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Ярославом Сачиком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У четвер, 19 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича (31.05.2000 року народження), який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хоче пов’язати майбутнє з медициною: 16-річний волинянин тричі перемагав онкологію
Сьогодні, 17:23
З 26-річним льотчиком Ярославом Сачиком прощатимуться завтра у головному соборі Луцька
Сьогодні, 16:58
На Волинь за рік ввезли з-за кордону 24 авто, вартість яких перевищує 3,2 мільйона гривень
Сьогодні, 16:19
СБУ відреагувала на заяви Залужного про спробу обшуків
Сьогодні, 15:35
Хвилина мовчання: у місті на Волині світлофори зупинятимуть рух
Сьогодні, 15:05
Медіа
відео
1/8