З 26-річним льотчиком Ярославом Сачиком прощатимуться завтра у головному соборі Луцька
Сьогодні, 16:58
19 лютого у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Ярославом Сачиком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 19 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича (31.05.2000 року народження), який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 19 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича (31.05.2000 року народження), який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З 26-річним льотчиком Ярославом Сачиком прощатимуться завтра у головному соборі Луцька
Сьогодні, 16:58
На Волинь за рік ввезли з-за кордону 24 авто, вартість яких перевищує 3,2 мільйона гривень
Сьогодні, 16:19
СБУ відреагувала на заяви Залужного про спробу обшуків
Сьогодні, 15:35
Хвилина мовчання: у місті на Волині світлофори зупинятимуть рух
Сьогодні, 15:05