Словаччина і Угорщина зупиняють експорт дизпалива в Україну





На засіданні уряду глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», пише



Сіярто також заявив, що постачання нафти досі не відновлене начебто «за суто політичним рішенням України».



«Ми припиняємо постачання дизельного пального до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося», — сказав голова МЗС Угорщини.



Як повідомили в уряді Словаччини, прем'єр-міністр Роберт Фіцо також розпорядився припинити експорт дизельного пального в Україну.



Крім того, уряд Словаччини ухвалив рішення вивільнити запаси нафти у розмірі 250 тисяч тонн після того, як постачання через «Дружбу» зупинилися внаслідок російських атак.



«Slovnaft припиняє експорт дизельного пального до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», — сказав прем'єр-міністр і запевнив, що у Словаччині немає загрози дефіциту пального.



Реакція МЗС України



Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу заявив, що Україна перебуває у діалозі з Єврокомісією і з відповідними органами Угорщини та Словаччини щодо цього питання.



За його словами Угорщині відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу. Транзит нафти маршрутом «Дружба» через українську територію зупинений із кінця січня 2026 року через обстріли росією енергетичної інфраструктури.



«Від угорської сторони не було заяв з чіткою атрибуцією, що саме росія винувата в цьому факті. Але чомусь тепер лунають заяви з обвинуваченням в бік України. І абсолютно нелогічна поведінка з боку угорців… Причина перебоїв з постачаннями — це атака російського дрона на цю інфраструктуру, а Україна залишається надійним транзитером і неухильно виконує свої зобов'язання відповідно до чинних договорів та санкційної політики ЄС щодо росії», — заявив він.



Речник МЗС також нагадав, що Угорщині та Словаччині були надані винятки в межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської трубопровідної нафти.



«Але, на жаль, ми не бачимо не те, що спроб звільнитися від залежності від російської нафти. А навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше», — каже Тихий.



Георгій Тихий також наголосив, що росія систематично атакує нафтогазову інфраструктуру України. Лише у 2025 році зафіксовано 225 атак на об'єкти державного «Нафтогазу». І загалом для атаки на нафтогазову інфраструктуру лише за минулий рік росія використала 1399 ракет та ударних дронів.



Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн розповів, що постачання пального з Угорщини та Словаччини є незначними і становлять 10% на загальному ринку в Україні



«З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє — восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим заміститись», — каже Сергій Куюн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряди Словаччини та Угорщини 18 лютого оголосили, що зупиняють експорт дизельного пального в Україну через зупинку роботи нафтопроводу «Дружба».На засіданні уряду глава Міністерства закордонних справ Угорщинизаявив, що його країна припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», пише Громадське Сіярто також заявив, що постачання нафти досі не відновлене начебто «за суто політичним рішенням України».«Ми припиняємо постачання дизельного пального до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося», — сказав голова МЗС Угорщини.Як повідомили в уряді Словаччини, прем'єр-міністртакож розпорядився припинити експорт дизельного пального в Україну.Крім того, уряд Словаччини ухвалив рішення вивільнити запаси нафти у розмірі 250 тисяч тонн після того, як постачання через «Дружбу» зупинилися внаслідок російських атак.«Slovnaft припиняє експорт дизельного пального до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», — сказав прем'єр-міністр і запевнив, що у Словаччині немає загрози дефіциту пального.Речник Міністерства закордонних справ Українина брифінгу заявив, що Україна перебуває у діалозі з Єврокомісією і з відповідними органами Угорщини та Словаччини щодо цього питання.За його словами Угорщині відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу. Транзит нафти маршрутом «Дружба» через українську територію зупинений із кінця січня 2026 року через обстріли росією енергетичної інфраструктури.«Від угорської сторони не було заяв з чіткою атрибуцією, що саме росія винувата в цьому факті. Але чомусь тепер лунають заяви з обвинуваченням в бік України. І абсолютно нелогічна поведінка з боку угорців… Причина перебоїв з постачаннями — це атака російського дрона на цю інфраструктуру, а Україна залишається надійним транзитером і неухильно виконує свої зобов'язання відповідно до чинних договорів та санкційної політики ЄС щодо росії», — заявив він.Речник МЗС також нагадав, що Угорщині та Словаччині були надані винятки в межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської трубопровідної нафти.«Але, на жаль, ми не бачимо не те, що спроб звільнитися від залежності від російської нафти. А навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше», — каже Тихий.Георгій Тихий також наголосив, що росія систематично атакує нафтогазову інфраструктуру України. Лише у 2025 році зафіксовано 225 атак на об'єкти державного «Нафтогазу». І загалом для атаки на нафтогазову інфраструктуру лише за минулий рік росія використала 1399 ракет та ударних дронів.Директор «Консалтингової групи А-95»розповів, що постачання пального з Угорщини та Словаччини є незначними і становлять 10% на загальному ринку в Україні«З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє — восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим заміститись», — каже Сергій Куюн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію