Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій вчинив ДТП і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 лютого
Сьогодні, 20:00
Луцька громада попрощалася з воїном Юрієм Кошулинським
Сьогодні, 19:00
Словаччина і Угорщина зупиняють експорт дизпалива в Україну
Сьогодні, 18:25