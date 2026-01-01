Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 лютого

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

