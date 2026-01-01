Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 лютого



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

