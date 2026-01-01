Луцька громада попрощалася з воїном Юрієм Кошулинським

Юрієм Кошулинським.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 18-го лютого, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбувся чин похорону військовослужбовця Юрія Кошулинського.



Юрій Зосимович Кошулинський, 01.06.1967 року народження, загинув 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!



