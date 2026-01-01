Хоче пов’язати майбутнє з медициною: 16-річний волинянин тричі перемагав онкологію

Історія 16-річного Назара з Волинської області надихає боротися і дарує надію навіть у випадках, коли в дитини є генетична схильність до онкологічних захворювань.Про це розповіли львівські спеціалісти Дитячої Лікарні Святого Миколая."Назар – це справжній боєць, відданий футбольний вболівальник та затятий рибалка. Його боротьба з недугою розпочалася, коли хлопчику було лише 6 років. Спершу злоякісна пухлина лобної кістки черепа. Потім доброякісне новоутворення в підшлунковій залозі. Операції, складне відновлення і тривала ремісія. Здавалося, що все вже позаду.Однак, у 14 років у Назара виявляють вже третю пухлину – цього разу у плечі. І тут нарешті лікарям вдається з'ясувати, що провокує появу нових утворень в організмі дитини.“Спочатку я запідозрила нейрофіброматоз, але коли почала спілкуватися з татом пацієнта про анамнез, то виявила, що в хлопчика це не перше утворення. До того він лікувався в Луцьку з приводу гістіоцитозу, а через деякий час у нього виявили гангліоневрому, яку оперували в Польщі. Коли я склала, що це вже третє захворювання, з’явилася підозра на синдром Лі-Фраумені. Генетичний скринінг це підтвердив. Цей синдром означає генетичну схильність до розвитку онкологічних захворювань”, — розповідає завідувачка онкологічного відділення Лікарні Святого МиколаяНова пухлина виявилася злоякісною. 2 операції та 6 виснажливих блоків хіміотерапії, які Назар мужньо переносить. Нині йому вже 16 і він більше року у ремісії."Попри те, що частину дитинства цей хлопець провів у лікарнях і має синдром Лі-Фраумені – не це його визначає, а любов і жага до життя. Назар обожнює риболовлю та мріє про ночівлю в наметі з татом. Палко вболіває за київське “Динамо” та збірну України з футболу. Тож всупереч тому, що роками цьому хлопчику доводилося “грати в захисті”, він мужньо відбивав усі удари, і як найзатятіший форвард далі впевнено прямує до своєї мети. Хоче пов’язати майбутнє з медициною та вже готується до вступу у профільний коледж", - розповіли у лікарні.